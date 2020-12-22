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Суд продолжает зачитывать приговор Шестуну

15:00
  • вторник
  • 22 декабря 2020

В деле - десятки томов

В Подольском городском суде уже второй день оглашают приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Его обвиняют в мошенничестве, взятках и других коррупционных преступлениях, передает "ТВ Центр".

Гособвинение просит назначить бывшему чиновнику 20 лет колонии строгого режима и штраф в 50 миллионов рублей. Ещё накануне судья объявила, что Шестун признан виновным и начала зачитывать мотивировочную часть. Эпизодов в деле много, томов не один десяток, поэтому, по всей видимости, читать приговор будут долго. Сам же подсудимый постоянно отпускает в адрес судьи реплики, которые сводятся к тому, что он не виновен.

Шестун занимал пост главы Серпуховского района почти 15 лет. По данным следствия, за это время он учредил и руководил десятками коммерческих организаций. На доходы скупал муниципальные земельные участки по сниженным ценам. Генпрокуратура насчитала у Шестуна 676 объектов недвижимости. Общая стоимость имущества - 10 миллиардов рублей. Часть уже изъята у семьи чиновника и его подельников.

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Александр Шестун
Александр Шестун
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун
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