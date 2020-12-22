В акции принимают участие главы регионов

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Всероссийский проект помогает воплощать в жизнь мечты сотен тяжелобольных ребят.

Как и другие губернаторы, мэр столицы снял с новогодней елки два шара и сообщил, какие желания были загаданы. Сергей Собянин отметил, что выполнить их не составит труда.

"Мечтаю побыть в роли сотрудника зоопарка". Запросто. Паша Лопусев, 5 лет. Вообще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке точно может побывать. Второе. Мечтает полетать на вертолете, 5 лет. Ну, это еще проще. У нас много вертолетов, полетает над Москвой. Спасибо", - рассказал Собянин.

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