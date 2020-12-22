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По мотивам "Морозко": как украсили главную новогоднюю елку страны

16:00
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Какой костюм выбрали для ёлки дизайнеры, и увидят ли её главные зрители?

На Соборной площади во вторник начали наряжать главную ёлку страны. Процесс это долгий: само дерево высотой с 8-этажный дом, а размах нижних веток почти 10 метров! К тому же, из-за пандемии в этом году решили обойтись без помощников, так что дети, которые всегда приезжали украшать кремлёвскую ель, в процессе не участвовали.

На Соборной площади Кремля - предпраздничные приготовления. Последний штрих - пушистые хвойные ветки украшают огромными кристаллами. Это "изюминка" этого года. Несколько дней бригада из 20 человек примеряла и корректировала нарядный "костюм". Подбор образа для главной елки страны - непростое дело.

В этом году елка в Кремле украшена по мотивам сказки "Морозко". И передать эту волшебную атмосферу дизайнеры постарались через игрушки. Золотые и белые шары, снежинки, сосульки. Эти украшения будут переливаться яркими цветами   днем и вечером, и даже в самый пасмурный день.

Для того, чтобы украсть главную новогоднюю елку страны, понадобилось больше тысячи игрушек, треть из которых сделана вручную. Но вживую всю эту красоту увидят лишь немногие. Привычных хороводов в этом году вокруг ёлки водить не будут.

Зеленая красавица останется в гордом "одиночестве". Стройная и нарядная, она простоит все новогодние праздники без традиционных зрителей.

"Этот год у нас особенный. Дети не приезжают на елку в связи с эпидемиологической ситуацией. Мы все думаем об их здоровье. Тем не менее, приходят экскурсии в Московский Кремль, да, в некоем усеченном режиме группы, экскурсии будут проходить. Мы не могли обойтись без главного символа Нового года", - рассказала пресс-секретарь Управления делами президента России Елена Крылова.

Новогоднюю традицию решили не отменять. И в этом году еще тщательнее подошли к выбору главной елки страны. Искали уже с лета. Выбирали из 50 претенденток разных подмосковных лесничеств. В итоге остановились не на самой высокой, но самой стройной. Под Наро-Фоминском она росла 96 лет. И вот теперь украсила Кремль.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Украшение главной новогодней елки страны на Соборной площади Кремля
Украшение главной новогодней елки страны на Соборной площади Кремля
Украшение главной новогодней елки страны на Соборной площади Кремля
Украшение главной новогодней елки страны на Соборной площади Кремля
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