По мотивам "Морозко": как украсили главную новогоднюю елку страны

Какой костюм выбрали для ёлки дизайнеры, и увидят ли её главные зрители?

На Соборной площади во вторник начали наряжать главную ёлку страны. Процесс это долгий: само дерево высотой с 8-этажный дом, а размах нижних веток почти 10 метров! К тому же, из-за пандемии в этом году решили обойтись без помощников, так что дети, которые всегда приезжали украшать кремлёвскую ель, в процессе не участвовали.

На Соборной площади Кремля - предпраздничные приготовления. Последний штрих - пушистые хвойные ветки украшают огромными кристаллами. Это "изюминка" этого года. Несколько дней бригада из 20 человек примеряла и корректировала нарядный "костюм". Подбор образа для главной елки страны - непростое дело.

В этом году елка в Кремле украшена по мотивам сказки "Морозко". И передать эту волшебную атмосферу дизайнеры постарались через игрушки. Золотые и белые шары, снежинки, сосульки. Эти украшения будут переливаться яркими цветами днем и вечером, и даже в самый пасмурный день.

Для того, чтобы украсть главную новогоднюю елку страны, понадобилось больше тысячи игрушек, треть из которых сделана вручную. Но вживую всю эту красоту увидят лишь немногие. Привычных хороводов в этом году вокруг ёлки водить не будут.

Зеленая красавица останется в гордом "одиночестве". Стройная и нарядная, она простоит все новогодние праздники без традиционных зрителей.

"Этот год у нас особенный. Дети не приезжают на елку в связи с эпидемиологической ситуацией. Мы все думаем об их здоровье. Тем не менее, приходят экскурсии в Московский Кремль, да, в некоем усеченном режиме группы, экскурсии будут проходить. Мы не могли обойтись без главного символа Нового года", - рассказала пресс-секретарь Управления делами президента России Елена Крылова.

Новогоднюю традицию решили не отменять. И в этом году еще тщательнее подошли к выбору главной елки страны. Искали уже с лета. Выбирали из 50 претенденток разных подмосковных лесничеств. В итоге остановились не на самой высокой, но самой стройной. Под Наро-Фоминском она росла 96 лет. И вот теперь украсила Кремль.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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