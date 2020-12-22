ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье со склада похитили 500 искусственных ёлок

15:15
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Один из подозреваемых задержан

В Подмосковье двое злоумышленников решили не останавливать свой выбор на одном праздничном дереве и похитили сразу 500 искусственных ёлок. Подозреваемые вскрыли два контейнера на складе в Дзержинском, передает "ТВ Центр".

Мужчины тщательно подготовились и даже заранее арендовали грузовик. Вынесли не только новогодние деревья, но и несколько сотен коробок с обувью более чем на 4 миллиона рублей. Правда, реализовать украденное не успели. Одного мужчину вскоре задержали, его подельник объявлен в розыск. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Елки
Елки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.