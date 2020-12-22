В Подмосковье со склада похитили 500 искусственных ёлок

Один из подозреваемых задержан

В Подмосковье двое злоумышленников решили не останавливать свой выбор на одном праздничном дереве и похитили сразу 500 искусственных ёлок. Подозреваемые вскрыли два контейнера на складе в Дзержинском, передает "ТВ Центр".

Мужчины тщательно подготовились и даже заранее арендовали грузовик. Вынесли не только новогодние деревья, но и несколько сотен коробок с обувью более чем на 4 миллиона рублей. Правда, реализовать украденное не успели. Одного мужчину вскоре задержали, его подельник объявлен в розыск. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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