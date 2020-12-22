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В Москве мошенники "очистили" квартиру пенсионерки от коронавируса

15:22
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Они распылили неизвестную жидкость из баллончика и потребовали деньги

В Москве жертвой мошенников стала 83-летняя пенсионерка. Злоумышленники представились сотрудниками обслуживающей компании и предложили обработать вентиляцию от коронавирусной инфекции. Для убедительности предъявили фальшивые документы. Согласия ждать не стали, просто вошли в квартиру, распылили что-то из баллончика и потребовали оплатить свои услуги, передает "ТВ Центр".

Пожилая женщина отдала последние 12 тысяч рублей. Но потом всё-таки обратилась в полицию. По горячим следам злоумышленников задержали. При обыске у них изъяли те самые бутылки с якобы антисептиком, а также список потенциальных жертв. Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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