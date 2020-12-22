Врачи ГКБ №13 поставили на ноги пациентку из Белгорода

Это стало возможным благодаря программе "Москва - столица здоровья"

Медики 13-й городской больницы поставили на ноги пациентку из Белгорода - в буквальном смысле слова. С помощью современных технологий ей удалили грыжу межпозвоночного диска. Бесплатно - по программе "Москва - столица здоровья". Благодаря проекту, высококвалифицированную помощь в лучших столичных клиниках могут получить все жители России. Достаточно заключения врача и полиса ОМС.

Татьяна Дытынко приехала в Москву на операцию из Белгорода. Еще летом женщине поставили диагноз - грыжа межпозвоночного диска. Боли в пояснице сопровождались онемением ноги. Операция в Белгороде облегчения не принесла. Татьяна по-прежнему не могла нормально ходить и жила на обезболивающих. По программе "Москва - столица здоровья" она обратилась за помощью к столичным медикам. В 13-й больнице ее обещают поставить на ноги за три дня.

Татьяне назначили срочную эндоскопическую операцию. Процедура эта малоинвазивная. Все манипуляции хирург проводит через один крошечный прокол. Благодаря этому соседние ткани не повреждаются. После такой операции пациенты быстро идут на поправку.

Такие операции в столичной клинической больнице №13 буквально поставлены на поток. Пандемия внесла лишь незначительные коррективы в плановую медицинскую помощь. Все пациенты и доктора перед операциями обязательно сдают тесты на ковид.

"Несмотря на пандемию, мы увеличили объемы плановой медицинской помощи. Если сравнивать с 18 годом, то у нас увеличилась помощь в два раза. Это очень важно. Кроме того, в Москве продолжает работать программа "Москва - столица здоровья", что позволяет госпитализировать по ОМС россиян", - рассказал главный врач ГКБ №13 Сергей Аракелов.

Грыжа межпозвонкового диска встречается часто, говорят врачи. В каких-то случаях заболевание проходит само. Операция требуется, если боль в спине и ноге беспокоит больше 6-8 недель. Эти симптомы указывают на развитие так называемого корешкового синдрома. Качественно сделанная операция возвращает пациентов в строй за 2-3 дня. И скоро Татьяна сможет вернуться в Белгород, к семье.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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