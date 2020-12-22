Спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лед водоемов

Некоторые считают, что лед уже крепкий, но это не так

До конца года - чуть более недели, но уже ясно, что он точно станет самым тёплым с 1879-го года. Даже если декабрь завершится нулевой аномалией, среднесуточная температура всё равно составит почти 8 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы. Впрочем, любители рыбалки ориентируются скорее по календарю, чем по погоде. Они с первыми морозами устремились к водоёмам. На толщину ледяного слоя внимание не обращают, ради улова готовы рисковать всем.

На пруду рыбак провалился под лёд. Медлить нельзя. На счету каждая секунда. Ведь зимой у человека, оказавшегося в воде, есть не больше 15 минут. Поэтому спасатели без промедления начинают утопающего спасать.

В зимнее время года катер на воздушной подушке - самый быстрый и надёжный вид транспорта. Машина способна передвигаться как по воде, так и по твёрдым поверхностям. С собой специалисты могут перевозить любое оборудование для спасения. Однако самой эффективной методикой пока остаётся профилактика.

Убедить получается не каждого и не всегда. Многие считают, что лед уже крепкий и лучше доверять своей интуиции, чем опытному мнению. Когда человек оказывается в ледяной воде, народные приметы уже не помогут. И потому смельчаков, готовых рисковать жизнью ради зимней рыбалки, в русле одной только Москвы-реки сотни.

"Спасти человека зимой, провалившегося под лёд, гораздо сложнее, чем летом. Чтобы спастись на зимнем водоёме, недостаточно просто уметь плавать. Просто недостаточно. Тяжёлая намокшая одежда тянет на дно. Даже если вы не утонули, то через 15-20 минут наступает переохлаждение, и соответственно человек гибнет", - рассказал начальник московской городской ПСС на водных объектах Владимир Волков.

В Москве есть 38 безопасных мест для подледной рыбалки. Там регулярно дежурят спасатели, оборудованы подходы к водоёму и при несчастном случае помощь окажут сразу. Для этого у специалистов есть все необходимое оборудование.

В Москве лед ещё окончательно не встал, и пруды покрыты так называемым рыхлым льдом, уточняют в МЧС. Поэтому если есть желание выйти на лёд, то все-таки лучше это делать под присмотром спасателей.

Илья Данильцев и Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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