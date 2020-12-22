Депутат МГД Картавцева: Москва уверенно движется к масштабной вакцинации жителей

Темпы вакцинации от COVID-19 превысили ожидания

В столице количество привитых от коронавирусной инфекции человек постоянно увеличивается, темпы вакцинации значительно превышаю все ожидания властей, заявила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Депутат отметила, что с С понедельника в Москве открылась запись на вакцинацию против коронавируса для еще нескольких категорий москвичей - работников транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудников СМИ. На прошлой неделе возможность поставить прививку была лишь у работников культуры, центров госуслуг и сферы торговли и услуг. В дальнейшем перечень будет расширяться.

"Москва уверенно движется к масштабной вакцинации жителей. Темпы вакцинации значительно опережают наши ожидания и с каждым днем охват будет увеличиваться. Первыми были сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также социальных служб, теперь постепенно к этому списку добавляются новые категории", сказала Картавцева.

Прививку могут сделать жители столицы в возрасте от 18 до 60 лет. Они должны предъявить документ, подтверждающий занятость в сферах, представители которой приглашены на вакцинацию. К вакцинации не допускаются беременные и кормящие женщины, а также те, кто переболел гриппом или ОРВИ в течение последних двух недель. Стоит также учитывать, что с момента введения первой части вакцины и до введения второго компонента должно пройти не менее месяца.

Парламентарий посоветовала москвичам серьезнее подходить к вопросу вакцинации и помнить, что это наиболее быстрый и простой путь победить вирус.

На сегодняшний день в Москве работает сразу 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись доступна на две недели вперед. Записаться можно на горячей линии или в личном кабинете на официальном сайте мэра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"