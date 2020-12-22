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Путин разрешил экс-президентам становиться пожизненными сенаторами

13:13
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Новая редакция закона была разработана во исполнение принятых поправок в Конституцию

С сегодняшнего дня бывшие президенты России получают право становиться сенаторами и претендовать на пожизненную квоту. Закон о порядке формирования Совета Федерации подписал Владимир Путин, передает РИА “Новости”.

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Документ уже вступил в силу. Новая редакция закона была разработана во исполнение принятых поправок в Конституцию. Ее автором выступил сам Путин. Согласно тексту, экс-глава государства приобретает статус сенатора с момента подачи заявления в Совфед. На это дается три месяца со дня прекращения полномочий. Если же они истекли до принятия закона, заявление можно подать в любое время.

Кроме того, документ позволяет действующему президенту назначать сенаторов. Всего их может быть не более 30, на пожизненное членство могут претендовать семеро (все остальные - на шесть лет). Привилегию получают те, кто имеет выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Поправки в Конституцию были приняты в 2020 году по итогам общероссийского голосования. Как пояснил Путин, эти изменения отвечают духу времени. По словам российского лидера, Конституция 1993 года принималась в условиях гражданского противостояния и помогла восстановить мир в стране, создав политическую базу для ее развития. Теперь же жизненные реалии изменились.

"Некоторые вещи мы не могли раньше делать. Например, в 1993 году власти не могли гарантировать гражданам индексацию пенсий, ведь тогда многие люди вообще не получали пенсии”, - отметил Путин.

Кроме того, добавил президент, в 90-е годы Россия не могла объявить о приоритете своего конституционного права над международными нормами, а также заявить о неприкосновенности своей территории.

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