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В Калиниграде возбудили уголовное дело об избиении Прилучного

13:14
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Актер получил перелом основания черепа

Возбуждено уголовное дело по факту избиения актера Павла Прилучного в одном из клубов Калининграда. Инцидент имел место в конце ноября, актер был госпитализирован в московскую клинику.
Прилучный впервые вышел в свет после избиения

"По факту инцидента в клубе "Завод" в конце ноября текущего года… возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Иная информация не разглашается в интересах следствия", - заявила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Как сообщали СМИ в ноябре, Прилучный в результате конфликта в одном из клубов Калининграда получил перелом основания черепа. Актер приехал в Москву, где и обратился в больницу – заявив, что упал и ударился головой. Павел проходил лечение в городской клинической больнице имени Пирогова. В Калининграде Прилучный участвует в съемках сериала "В клетке", где играет одну из главных ролей, передает ТАСС.

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