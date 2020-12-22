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Стала известна судьба проекта "Дом-2"

13:43
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Шоу подыскивают новый канал

Телепроект "Дом-2" после закрытия на канале ТНТ может перейти к СТС Медиа или к одному из онлайн-кинотеатров. В настоящее время ведутся переговоры, сообщил инсайдер.
Телеканал ТНТ закрывает "Дом-2"

"Первая и самая вероятная версия — открытие полноценного телеканала „Дом-2“, где жизнь клевых ребят будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн. Также велись переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами, которые не прочь подобрать себе рейтинговую программу", - заявил источник.

Он подчеркнул, что кардинально менять рейтинговое шоу не планируется, передает СтарХит. Обновленный "Дом-2" может появиться на экранах уже в феврале 2021 года.

Ранее телеканал ТНТ заявил, что закрывает "Дом-2", который транслировался с 2004 года. Подробнее о ситуации будет рассказано в эфире в среду, 23 декабря. Большой финальный выпуск запланирован на 30 декабря.

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Кадр из телешоу Дом-2
Кадр из телешоу Дом-2
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