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Медведев заявил об угрозе свободной торговле со стороны США

13:35
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Так замглавы Совбеза отреагировал на новые американские санкции в отношении России

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на новые ограничения, введенные Соединенными Штатами в отношении России. По его словам, подобные действия направлены на устранения конкурентов на международных рынках.

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Ранее США опубликовали список из 45 российских компаний и организаций, которым запрещено покупать отдельные виды американских товаров и технологий. Составило перечень Министерство торговли США. В него, в частности, попали Минобороны, "Адмиралтейские верфи", ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия", ракетно-космический центр "Прогресс", "Ростех", ПАО "Туполев" и двигателестроительная компания "ОДК-Сатурн", а также Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.

"Эти бездоказательные ограничения просто блокируют международный товарообмен и свободу торговли, устраняют возможных конкурентов. И это явно не имеет отношения ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны России и Китая", - прокомментировал новые санкции Медведев, которого цитирует ТАСС.

Замглавы Совбеза добавил, что, по его мнению, Белый дом "накрыла волна прощальной активности", цель которой - успеть ввести новые санкции перед приходом новой администрации. Как отметил Медведев, "под раздачу" попали и органы исполнительной власти, что абсурдно, так как они создаются не для коммерческой деятельности, а для управления государством.

"Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами", - заключил Медведев.

Ранее составленный Минторгом США список прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал случившееся "враждебным шагом по отношению к России", добавив, что "уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения".

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