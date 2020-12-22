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Кремль диагностировал у Навального манию преследования

13:47
  • вторник
  • 22 декабря 2020

И признаки мании величия

Дмитрий Песков высказался о психическом здоровье Алексея Навального. По мнению представителя Кремля, у блогера наблюдается ярко выраженная мания преследования.

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"В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия. Как говорят, он даже сравнивает себя с Иисусом. В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду, такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что никто не может однозначно утверждать, что Алексей Навальный действительно был отравлен. Москва неоднократно запрашивала информацию у Берлина и ОЗХО об отравлении блогера, однако так ничего и не получила.

Говоря о последних публикациях Навального, представитель Кремля заявил, что они являются попыткой дискредитировать ФСБ, однако своей цели не достигли.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

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