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Песков оценил "расследование" Навального

13:30
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Дискредитировать ФСБ невозможно

В Кремле не жалуются на отсутствие работы – так что на просмотр видео, подобных "расследованиям" о блогере Алексее Навальном, времени нет, заявил Дмитрий Песков. Тем не менее, пресс-секретарь президента России уверен, что такие материалы не способны дискредитировать Федеральную службу безопасности.
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"Федеральная служба безопасности по конституции выполняет очень важную роль, защищая нас с вами от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно", - отметил Песков.

Представитель Кремля отметил, что не видит смысла комментировать опубликованный оппозиционером телефонный разговор с якобы сотрудником ФСБ, причастным к его отравлению. По словам Пескова, об этом накануне исчерпывающе и однозначно высказались представители службы – и добавить тут нечего.

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