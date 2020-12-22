Добровинский отреагировал на извинения Ефремова

Актер написал письмо адвокату

Адвокат Александр Добровинский, занявший сторону обвинения в нашумевшем процессе о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, ответил на извинения актера.

Ранее Ефремов, находясь в колонии, разослал письма с извинениями жене погибшего водителя Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию. Аналогичное послание пришло и Добровинскому.

В письме актер извинился перед адвокатом за не самые приятные высказывания в адрес Добровинского, сделанные в ходе судебного процесса.

"Я получил ваше письмо с извинениями, что было для меня неожиданностью… Вы просите, чтобы я не таил на вас зла, но я никогда и не таил на вас зла, я лишь выполнял свою работу. А она заключалась в том, чтобы помочь моим доверителям", - ответил Ефремову адвокат.

Добровинский пожелал актеру удачи и выразил надежду, что Ефремов сможет с достоинством выйти из сложившейся ситуации, передает РИА Новости.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

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