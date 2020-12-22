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Тверской суд оштрафовал "Деда Мороза" за пикет на Красной площади

14:12
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Он протестовал против "закрытия елок"

Вышедший на пикет на Красную площадь в костюме Деда Мороза мужчина должен будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, постановил Тверской суд Москвы. Об этом РИА "Новости" сообщил адвокат Александр Альдаев.

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"Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка проведения акции и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Данное решение будет обжаловано", - отметил адвокат.

Инцидент произошел в середине ноября. Мужчина нарядился Дедом Морозом и стоял на Красной площади с плакатом "Дед Мороз против закрытия елок". Также с ним были "гномы-помощники", которых тоже задержали, но составлять на них протоколы не стали. "Деду Морозу" грозил штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Действующий закон о митингах запрещает любые пикеты на Красной площади и в непосредственной близости от Кремля. Там могут проводиться только официальные торжественные мероприятия - в частности, Парад Победы или празднование Дня России.

Ранее московские власти объявили, что в связи с распространением в городе коронавирусной инфекции праздничные елки, как и любые другие массовые новогодние гуляния, будут отменены. Кремлевскую елку при этом перенесли в онлайн-формат.

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