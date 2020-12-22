ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне выбрали спортсмена года

14:44
  • вторник
  • 22 декабря 2020

И это не Артем Дзюба

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди жителей страны, чтобы выяснить, кого они считают лучшим спортсменом года. На первом месте получившегося рейтинга оказался боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, получивший 10% голосов, передает ТАСС.

Путин отреагировал на слитое интимное видео Дзюбы
Хоккейную сборную России лишили флага и гимна

Второе место по популярности занял футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба, за него проголосовали 8% респондентов. В первую пятерку также попали теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова - у них по 2% соответственно.

В октябре этого года Нурмагомедов, являющийся чемпионом американского промоушена UFC в легком весе, в третий раз защитил титул, удушающим приемом победив представителя США Джастина Гэтжи. После боя россиянин, не так давно потерявший отца, объявил о завершении карьеры, сославшись на данное матери обещание. За всю карьеру Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 поединков, не потерпев ни одного поражения. Вместе с тем он все еще значится на первом месте в общем рейтинге UFC.

Также ВЦИОМ спросил у россиян и о том, кто их любимый актер. Им оказался Константин Хабенский (5%). На втором месте расположился Александр Петров (4%), замкнул тройку Сергей Безруков (3%). Музыкантами года респонденты назвали Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Дениса Мацуева, писателями - Захара Прилепина и Бориса Акунина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские болельщики
Российские болельщики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.