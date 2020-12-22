Россияне выбрали спортсмена года

И это не Артем Дзюба

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди жителей страны, чтобы выяснить, кого они считают лучшим спортсменом года. На первом месте получившегося рейтинга оказался боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, получивший 10% голосов, передает ТАСС.

Второе место по популярности занял футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба, за него проголосовали 8% респондентов. В первую пятерку также попали теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова - у них по 2% соответственно.

В октябре этого года Нурмагомедов, являющийся чемпионом американского промоушена UFC в легком весе, в третий раз защитил титул, удушающим приемом победив представителя США Джастина Гэтжи. После боя россиянин, не так давно потерявший отца, объявил о завершении карьеры, сославшись на данное матери обещание. За всю карьеру Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 поединков, не потерпев ни одного поражения. Вместе с тем он все еще значится на первом месте в общем рейтинге UFC.

Также ВЦИОМ спросил у россиян и о том, кто их любимый актер. Им оказался Константин Хабенский (5%). На втором месте расположился Александр Петров (4%), замкнул тройку Сергей Безруков (3%). Музыкантами года респонденты назвали Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Дениса Мацуева, писателями - Захара Прилепина и Бориса Акунина.

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