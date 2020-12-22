Путин призвал нефтяников "не хулиганить" с потребителями

Речь идет о стоимости нефтепродуктов

Владимир Путин согласен с тем, что нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно. Однако и интересы потребителей нефтяники должны учитывать, подчеркнул президент России на встрече с вице-премьером Александром Новаком.

Новак рассказал Путину о стоимости нефтепродуктов. По словам вице-премьера, механизм сглаживания внешнего влияния, разработанный по поручению президента, позволяет держать цены на топливо на уровне не выше инфляции.

"Да, Александр Валентинович, вы это знаете, эту тему. Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить", - отреагировал российский лидер.

Путин отметил, что на этот счет постоянно поддерживается контакт с нефтяниками. По словам президента, механизм отлажен и будет работать, когда это потребуется.

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