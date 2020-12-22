Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Саши Дяченко

На ее лечение нужно было почти 8,5 миллиона рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение на лечение Александры Дяченко. У 11-месячной девочки врождённый псевдоартроз - синдром ложного сустава.

У ребёнка патологический перелом правой ноги со смещением, кости срастись сами не могут. Операцию готовы сделать польские врачи.

Мы благодарим всех, кто откликнулся. Слова благодарности от мамы Саши:

"Нам это удалось! Благодаря вам мы собрали всю сумму, необходимую для операции Сашиной ножки! Огромное спасибо за поддержку в столь сложный для нашей семьи период! Благодарю за теплые слова и рекомендации, они нам были необходимы. Нам предстоит нелегкий путь, но безумно увлекательный! А когда дочка подрастет, я расскажу ей, насколько прекрасны люди вокруг".

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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