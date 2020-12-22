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Ужаснувший россиян памятник Аленке назвали символом 2020 года

15:08
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Но памятник это не спасло

Продюсер Андрей Разин назвал шедевром нововоронежский памятник Аленке и заявил, что хочет купить скульптуру. Покупку он рассчитывает разместить в одном из парков своего родного Ставрополя.
В Нововоронеже демонтировали испугавший россиян памятник Аленке

Памятник Алёнке установили в Нововоронеже в честь 250-летия села Новая Аленовка. Однако горожане внешний вид скульптуры не оценили. После того, как снимки памятника появились в Сети, на создателей обрушилась критика людей со всей страны. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием". В результате арт-объект демонтировали.

"Это самый лучший памятник 2020 года, именно такое лицо сейчас у всех артистов и вообще у всех людей, кого я знаю. Аленка – это символ 2020 года. Авторы памятника сами не поняли, что они сотворили чудо. Я его покупаю, сейчас веду переговоры, но так как там заплачены муниципальные деньги, памятник должен быть продан с аукциона, участвовать в торгах я буду", - заявил Разин.

Он отметил, что намерен установить Алёнку в Ставрополе. По словам продюсера, местные жители предлагают множество вариантов, среди которых городской парк Победы, передает РИА Новости.

"Думаю, что место его там, чтоб никто не забыл, какое лицо было у всей страны в 2020 году", - резюмировал Разин.

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