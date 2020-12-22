Депутат МГД Гусева: Центры занятости Москвы прошли испытание пандемией

Они раскрыли свой потенциал

Центры занятости Москвы сохранили индивидуальный подход к соискателям во время пандемии. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, этот год стал настоящим испытанием для московских служб трудоустройства. Прошли его они успешно.

"В пандемию центры занятости Москвы полностью раскрыли свой потенциал, ежемесячно помогая найти работу более 10 тыс. людей (в ноябре этот показатель достиг 20 тыс. человек)", - сказала Гусева.

Несмотря на такое количество соискателей, центры занятности не превратились в конвейер – там сохраняется индивидуальный подход к каждому горожанину. Кроме того, система готова к увеличению числа безработных в случае неблагоприятной ситуации в экономике, подчеркнула депутат.

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