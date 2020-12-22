Путин обсудил с президентом Палестины борьбу с COVID-19

Что еще обсудили лидеры?

Во вторник глава государства провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Лидеры обсудили перспективы решения ближневосточного конфликта и вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, передает "ТВ Центр".

Особое внимание Владимир Путин и Махмуд Аббас уделили теме борьбы с коронавирусом. В частности, речь шла о возможных поставках в Палестину вакцин российского производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"