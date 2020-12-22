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Путин подписал закон о запрете второго гражданства для депутатов

14:46
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Раньше полномочий лишали только за обнаружение у парламентария иностранных счетов и вкладов

Президент России Владимир Путин внес изменения в в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Согласно правкам, депутатов и сенаторов будут лишать полномочий, если у них обнаружится иностранное гражданство. Об этом пишет ТАСС.

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Также в тексте документа уточняется, что поводом для лишения полномочий может служить несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ. При этом раньше парламентария лишали статуса лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.

Кроме того, согласно закону, исключаются положения о возможности приостановления военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий члена Совфеда и депутата Госдумы. Это означает, что сенаторам и депутатам придется уходить в отставку на период исполнения полномочий. Также из закона была исключена норма о предоставлении бывшему сенатору или депутату прежнего места работы по истечении срока их полномочий.

Прежде Путин подписал закон, согласно которому с сегодняшнего дня бывшие президенты России получают право становиться сенаторами и претендовать на пожизненную квоту. Новая редакция закона была разработана во исполнение принятых поправок в Конституцию. Экс-глава государства приобретает статус сенатора с момента подачи заявления в Совфед. На это дается три месяца со дня прекращения полномочий. Если же они истекли до принятия закона, заявление можно подать в любое время.

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