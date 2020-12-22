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Госдума разрешила силовикам скрывать данные о себе

15:09
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Закон принят во втором и третьем чтении

Законопроект о праве силовых структур и судов закрывать информацию о своих сотрудниках вне зависимости от наличия угрозы их жизни принят Государственной думой России во втором и третьем чтении, передает "Интерфакс".

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Уточняется, что документ дает правоохранительным и судебным ведомствам такое право "по решению органа, обеспечивающего безопасность". Сейчас же госорганы могут закрыть данные о своих сотрудниках только в том случае, если их жизни или имуществу что-то угрожает, а также в связи с исполнением служебной деятельности.

Список тех, кто имеет право закрыть свои данные, будет определяться "на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты". Это, в частности, могут быть следователи, прокуроры и судьи. В этот же список попадают сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и военнослужащие, принимавшие участие в обеспечении общественной безопасности, спецоперациях и контртеррористических мероприятиях.

Кроме того, законопроект запрещает распространять информацию, которая фигурирует в документах, направляемых гражданам при проведении оперативно-розыскной деятельности. Исключение делается только для тех данных, что оглашаются в суде или при досудебном производстве.

Поправки в Госдуму внесли 8 декабря. В число их авторов входят первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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