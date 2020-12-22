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Коронавирус добрался до Антарктиды

15:19
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Больше года на континенте не было заболевших

Антарктида больше года оставалась единственным континентом, на котором не было выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но этому пришел конец. У 36 сотрудников чилийской научной станции диагностировали COVID-19.

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Коронавирус выявили на антарктической научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. Об этом сообщили в вооруженных силах Чили. "36 человек получили положительные результаты тестов на COVID-19", - заявили военные.

Отмечается, что 26 заболевших – военнослужащие, а 10 являются сотрудниками компании-подрядчика, которая выполняла плановые работы на антарктической базе.

Всех заболевшие после проявления первых симптомов инфекции сдали ПЦР-тесты, а при подтверждении диагноза были эвакуированы местным научным персоналом. После эвакуации все помещения продезинфицировали, передает газета Tercera.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 77,4 миллиона человек, 1,7 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,85 миллиона заболевших, более 50 тысяч пациентов скончались.

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