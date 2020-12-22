Вторая российская вакцина прошла первый этап испытаний

Все добровольцы чувствуют себя хорошо

Почти 2,5 тысячи добровольцев участвуют в испытаниях российской вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор". Все привитые первым компонентом препарата чувствуют себя хорошо, нежелательных реакций нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Первой дозой вакцины привито 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Разработанную центром "Вектор" на основе пептидных антигенов вакцину "ЭпиВакКорона" зарегистрировали в России 13 октября. Разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата выдал Минздрав, передает РИА Новости.

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