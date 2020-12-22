Россиян попросили не заедать алкоголь конфетами

Главный нарколог страны не рекомендует

Алкогольные напитки не стоит смешивать со сладостями и газированной водой.

Сочетание этих продуктов замедлит восстановление организма после застолья, предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

В частности, конфеты и спиртное конкурируют в метаболизме, из-за чего продукты полураспада алкоголя задерживаются в организме. А пузырьки углекислого газа увеличивают всасываемость алкоголя и способствуют быстрому опьянению.

Кроме того, лучше не засиживаться за столом в новогоднюю ночь, поскольку обездвиженность усиливает опьянение.

"Бокал шампанского в новогоднюю ночь - это ритуал, но не повод для пьянки", - подчеркнул Брюн.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"