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Россиянам дали рецепт борьбы с похмельем после новогодней ночи

15:22
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Граждан призвали "щадить себя"

Принимать спиртное после обильных новогодних возлияний нельзя – это только ухудшит состояние. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн советует россиянам спать и щадить себя.
Наркологи просят россиян не дарить алкоголь врачам

"На следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации. Наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно. Это вызывает различные ассоциированные с алкоголем расстройства - и прежде всего, сердечно-сосудистой-системы",- сказал Брюн на пресс-конференции.

Способ преодолеть неприятное состояние после бессонной ночи есть. По словам нарколога, надо меньше двигаться – а лучше лежать, спать и щадить себя, приводит рекомендации врача РИА Новости.

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