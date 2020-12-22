Россиянам дали рецепт борьбы с похмельем после новогодней ночи

Граждан призвали "щадить себя"

Принимать спиртное после обильных новогодних возлияний нельзя – это только ухудшит состояние. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн советует россиянам спать и щадить себя.

"На следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации. Наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно. Это вызывает различные ассоциированные с алкоголем расстройства - и прежде всего, сердечно-сосудистой-системы",- сказал Брюн на пресс-конференции.

Способ преодолеть неприятное состояние после бессонной ночи есть. По словам нарколога, надо меньше двигаться – а лучше лежать, спать и щадить себя, приводит рекомендации врача РИА Новости.

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