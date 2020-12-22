Правительство поручило повысить точность данных о смертности населения

Эксперимент продлится до конца 2021 года

В России до 31 декабря 2021 года пройдет эксперимент, в ходе которого власти будут искать способы повысить точность данных о смертности населения, содержащихся в государственных информационных ресурсах.

Соответствующее постановление во вторник подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В эксперименте участвуют Минздрав, Минюст, Минцифры, ФНС, Росстат, ФОМС, ПФР, органы власти, а также медицинские организации.

Во время пандемии данные о смертности в России, предоставляемые различными ведомствами, неоднократно расходились, отмечает ТАСС.

В начале декабря вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что ежедневные данные штаба по борьбе с COVID-19 являются оперативной информацией, в которой учитываются только случаи, не требующие подтверждения при помощи вскрытия. Таким образом, окончательный диагноз может быть уточнен впоследствии.

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