ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Стебенкова: Сервис "Социальный навигатор" оказывает помощь нуждающимся москвичам

15:52
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Сервисом воспользовались более 800 тысяч москвичей

Сервис "Социальный навигатор" оказывает помощь нуждающимся жителям столицы, заявила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова. Она отметила, что одной из важнейших и самых распространенных причин социального неравенства в Москве является недостаточная информированность горожан об имеющихся социальных услугах и инициативах.

Депутат МГД Гусева: Центры занятости Москвы прошли испытание пандемией
Депутат МГД Картавцева: Москва уверенно движется к масштабной вакцинации жителей

"Как правило, москвичи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на целый ряд мер поддержки со стороны города, а также на помощь благотворительных организаций: столица остается в целом благополучным регионом, и средств, выделяемых на эти цели государством и частными лицами, вполне достаточно. Проблема обычно заключается лишь в том, чтобы нуждающиеся в помощи и желающие помочь нашли друг друга - эту проблему и призван решить цифровой городской сервис "Социальный навигатор", - объяснила парламентарий.

По ее словам, за полтора года работы сервис помог людям находить необходимые социальные услуги, а НКО расширить масштаб своей деятельности. Сейчас в сервисе можно найти услуги порядка 100 партнерских НКО социальной направленности и несколько проектов корпоративной социальной ответственности московского бизнеса.

На данный момент при помощи сервиса доступно почти 140 услуг в 22 категориях, предоставляемых по более чем 650 адресам Москвы. За 1,5 года с момента открытия данной системой воспользовались более 800 тыс. человек.

Депутат добавила, что статистика поиска по сервису помогает властям города определять приоритетные направления в области социальной поддержки населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры со смартфонами
Пенсионеры со смартфонами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.