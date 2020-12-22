Депутат Мосгордумы Стебенкова: Сервис "Социальный навигатор" оказывает помощь нуждающимся москвичам

Сервисом воспользовались более 800 тысяч москвичей

Сервис "Социальный навигатор" оказывает помощь нуждающимся жителям столицы, заявила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова. Она отметила, что одной из важнейших и самых распространенных причин социального неравенства в Москве является недостаточная информированность горожан об имеющихся социальных услугах и инициативах.

"Как правило, москвичи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на целый ряд мер поддержки со стороны города, а также на помощь благотворительных организаций: столица остается в целом благополучным регионом, и средств, выделяемых на эти цели государством и частными лицами, вполне достаточно. Проблема обычно заключается лишь в том, чтобы нуждающиеся в помощи и желающие помочь нашли друг друга - эту проблему и призван решить цифровой городской сервис "Социальный навигатор", - объяснила парламентарий.

По ее словам, за полтора года работы сервис помог людям находить необходимые социальные услуги, а НКО расширить масштаб своей деятельности. Сейчас в сервисе можно найти услуги порядка 100 партнерских НКО социальной направленности и несколько проектов корпоративной социальной ответственности московского бизнеса.

На данный момент при помощи сервиса доступно почти 140 услуг в 22 категориях, предоставляемых по более чем 650 адресам Москвы. За 1,5 года с момента открытия данной системой воспользовались более 800 тыс. человек.

Депутат добавила, что статистика поиска по сервису помогает властям города определять приоритетные направления в области социальной поддержки населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"