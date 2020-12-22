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Систему накопительных пенсий могут демонтировать до 2023 года

15:34
  • вторник
  • 22 декабря 2020

В начале декабря заморозку накопительной части пенсий продлили на три года

Заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов сообщил, что институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован в течение ближайших трех лет. Об этом пишет РБК.

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"Сейчас нет дискуссии относительно разморозки накопительной части пенсии. Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве", - отметил Швецов, уточнив при этом, что оставшиеся на счетах средства "никуда не денутся", но новые деньги "по этому каналу не пойдут".

Именно поэтому, продолжил зампред ЦБ, был придуман проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов, который должен предложить альтернативу накоплениям на длительный срок.

Накопительную часть пенсий заморозили с 2014 года, в начале декабря меру продлили до конца 2023-го. Основная часть средств в накопительной системе была сформирована за счет обязательных страховых взносов работодателей с 2002 по 2013 год. Сейчас же взносы в Пенсионный фонд России от работающих россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам, но не поступают на индивидуальные накопительные счета.

В сентябре министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что рассмотрение вопроса об отмене накопительной части пенсий станет возможным только после того, как в России создадут систему добровольных накоплений.

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