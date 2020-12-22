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Литва готовится частично закрыть выезд за границу из-за коронавируса

15:58
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Страна сильно пострадала от COVID-19

Глава Министерства транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что в скором времени для жителей республики могут ограничить въезд в другие государства из-за повысившегося уровня заболеваемости коронавирусом в стране.

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"Сегодня Литва — одна из стран, наиболее пострадавших от вируса. Если нынешняя ситуация не изменится, возникает риск не только для Литвы закрыться от других стран, но и для других стран закрыться от Литвы. И мы очень ждем перемен", - заявил министр.

Он отметил, что сейчас Вильнюс обсуждает возможные варианты решения проблемы с Польшей. "Чего бы хотелось избежать, так это ситуации, которая была весной, когда очереди из машин вытянулись у наших соседних стран", — добавил Скуодис.

В настоящее время в Литве более 114,4 тысячи заразившихся коронавирусом, зафиксировано свыше 1039 летальных исходов. В республике действует карантин. Он продлится до 31 января, передвижение внутри страны будет ограничено до 3 января.

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