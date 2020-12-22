ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве появится станция метро с символикой МЧС

15:51
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Ее откроют в 2021 году

В столичном районе Давыдково может появиться станция, названная в честь спасателей МЧС.

Проект новой станции показали премьер-министру Михаилу Мишустину в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"Хочется надеется, что это будет наша станция - МЧС России; проводили опрос, в основном жители Москвы согласны с этим названием", - сообщили сотрудники министерства.

Новую станцию могут открыть уже в следующем году. На ней будет изображена символика МЧС. Станция войдет в состав Большой кольцевой линии в составе участка "Аминьевская" – "Кунцевская".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник МЧС России в метро
Сотрудник МЧС России в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.