В Москве появится станция метро с символикой МЧС

Ее откроют в 2021 году

В столичном районе Давыдково может появиться станция, названная в честь спасателей МЧС.

Проект новой станции показали премьер-министру Михаилу Мишустину в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"Хочется надеется, что это будет наша станция - МЧС России; проводили опрос, в основном жители Москвы согласны с этим названием", - сообщили сотрудники министерства.

Новую станцию могут открыть уже в следующем году. На ней будет изображена символика МЧС. Станция войдет в состав Большой кольцевой линии в составе участка "Аминьевская" – "Кунцевская".

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