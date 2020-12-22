В Москве появится станция метро с символикой МЧС

Ее откроют в 2021 году
В столичном районе Давыдково может появиться станция, названная в честь спасателей МЧС.
Проект новой станции показали премьер-министру Михаилу Мишустину в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
"Хочется надеется, что это будет наша станция - МЧС России; проводили опрос, в основном жители Москвы согласны с этим названием", - сообщили сотрудники министерства.
Новую станцию могут открыть уже в следующем году. На ней будет изображена символика МЧС. Станция войдет в состав Большой кольцевой линии в составе участка "Аминьевская" – "Кунцевская".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: