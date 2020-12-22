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Россия закрыла въезд в страну членам правительства Германии

15:56
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Это ответ на санкции, введенные ЕС из-за "дела Навального"

Представителям правительственного аппарата ФРГ запрещен въезд на территорию России. Москва уведомила об этом германскую сторону, сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в МИД ФРГ.
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Сообщается, что российское внешнеполитическое ведомство проинформировало о принятых мерах временную поверенную в делах ФРГ в России Беате Гржески. Конкретные имена чиновников, включенных в черный список, пока не называются.

Отмечается, что Москва таким образом отреагировала на санкции, которые страны ЕС ввели в связи с якобы имевшим место отравлением блогера Алексея Навального и последовавших его "разоблачений".

Ранее МИД России распространил заявление, в котором отмечалось, что Москва на основе взаимности ответила Евросоюзу на антироссийскую санкционную активность. В  связи с введенными ЕС ограничениями в России решили расширить ответный список представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на российскую территорию.

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