Россия закрыла въезд в страну членам правительства Германии

Это ответ на санкции, введенные ЕС из-за "дела Навального"

Представителям правительственного аппарата ФРГ запрещен въезд на территорию России. Москва уведомила об этом германскую сторону, сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в МИД ФРГ.

Сообщается, что российское внешнеполитическое ведомство проинформировало о принятых мерах временную поверенную в делах ФРГ в России Беате Гржески. Конкретные имена чиновников, включенных в черный список, пока не называются.

Отмечается, что Москва таким образом отреагировала на санкции, которые страны ЕС ввели в связи с якобы имевшим место отравлением блогера Алексея Навального и последовавших его "разоблачений".

Ранее МИД России распространил заявление, в котором отмечалось, что Москва на основе взаимности ответила Евросоюзу на антироссийскую санкционную активность. В связи с введенными ЕС ограничениями в России решили расширить ответный список представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на российскую территорию.

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