Суд заочно арестовал фигурантов дела экс-замглавы правительства Подмосковья

Обвиняемые объявлены в международный розыск

Двое фигурантов уголовного дела бывшего заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина заочно арестованы Басманным судом, передает ТАСС.

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Суханова Даниила и Куприянова Алексея, которым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)”, - рассказали в суде.

Обвиняемые объявлены в международный розыск, мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания их на территории России. Как уточняет агентство со ссылкой на собственный источник, фигурантами являются бывший гендиректор ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны" Алексей Куприянов и экс-замглавы департамента Минобороны Даниил Суханов.

Согласно материалам дела, с 2013 по 2019 год преступная группа организовывала незаконные рубки леса и продавала полученную древесину по значительно заниженной стоимости. Куракина арестовали 19 ноября, в период совершения преступлений он занимал должность директора департамента имущественных отношений Минобороны. Ущерб от действий подозреваемого и его сообщников оценили в 3 миллиарда рублей.

Следствие считает, что были подготовлены фиктивные акты о массовом повреждении и гибели лесных насаждений, которыми обосновывалась необходимо их вырубить. Продавали дерево ряду аффилированных между собой коммерческих организаций.

Должность в Минобороны Куракин занял в ноябре 2012 года. В мае 2017-го его назначили вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года - зампредседателя правительства Московской области.

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