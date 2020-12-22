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В Комсомольске-на-Амуре горит нефтезавод

15:54
  • вторник
  • 22 декабря 2020

О пострадавших не сообщается

В Хабаровском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод. Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало.

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Как заявили агентству РИА Новости в управлении МЧС по региону, спасатели уже приступили к тушению пожара в Комсомольске-на-Амуре.

"На месте работают подразделения, планируется пенная атака. Сообщений о пострадавших нам не поступало", - сказал собеседник информагентства. Площадь пожара пока уточняется.

В мэрии города сказали, что погибших среди работников НПЗ в Комсомольске-на-Амуре при пожаре нет.

Видео: пожар на НПЗ в Ухте привел к разливу сотен кубометров нефтепродуктов

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