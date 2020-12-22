В Комсомольске-на-Амуре горит нефтезавод

О пострадавших не сообщается
В Хабаровском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод. Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало.
Как заявили агентству РИА Новости в управлении МЧС по региону, спасатели уже приступили к тушению пожара в Комсомольске-на-Амуре.
"На месте работают подразделения, планируется пенная атака. Сообщений о пострадавших нам не поступало", - сказал собеседник информагентства. Площадь пожара пока уточняется.
В мэрии города сказали, что погибших среди работников НПЗ в Комсомольске-на-Амуре при пожаре нет.
Видео: пожар на НПЗ в Ухте привел к разливу сотен кубометров нефтепродуктовВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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