ТЦ "Охотный ряд" грозит миллионный штраф за повторное нарушение антикоронавирусных мер

Магазин повторно нарушил меры профилактики COVID-19

Торговый центр "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать на один миллион рублей за повторные нарушения антиковидных мер.

Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, в ТЦ не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты и социальная дистанция между людьми.

Предыдущие нарушения в "Охотном ряду" были выявлены на прошлой неделе, добавил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.

"Несмотря на нарушения, выявленные на прошлой неделе, торговым центром так и не приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук", - подчеркнул он.

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