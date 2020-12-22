Депутат МГД Головченко: Рост числа самозанятых москвичей - положительная тенденция к выходу из кризиса

Почти 35% от общего числа самозанятых в России зарегистрированы на территории Москвы

В Мосгордуме отмечают рост числа самозанятых граждан в столице и увеличение их доходов.

Как сообщил депутат МГД Валерий Головченко, с начала 2020 года средний чек на работу самозанятых увеличился на 22%. Таким образом, считает парламентарий, можно говорить о том, что горожане благополучно справляются с последствиями пандемии коронавируса.

По данным Головченко, почти 35% от общего числа самозанятых в России зарегистрированы на территории Москвы.

"Также я бы хотел подчеркнуть удобство современных технологий, которое отмечают практически все самозанятые. Не нужно специально куда-то ехать, стоять в очередях, чтобы разобраться с налогами. Все делается через приложение на смартфоне, человек почти не тратит свое время. Просто платит 4% от доходов, если получает деньги от физических лиц, или 6%, если от предпринимателей или юридических лиц. И занимается любимым делом без тревог, что нарушает закон", - добавил Головченко (цитата по АГН "Москва").

Больше всего плательщиков налога на профессиональный доход работают в строительстве, доставке, маркетинге, рекламе, такси, грузоперевозках. Также люди сдают квартиры в аренду.

По словам депутата Мосгордумы, в бюджет Москвы за 11 месяцев текущего года поступило 1,02 миллиарда рублей налога на профессиональный доход - вдвое больше, чем за весь 2019 год.

В 2020 году в рамках поддержки в период пандемии самозанятым был предоставлен налоговый капитал для уплаты налогов в 2020 году и возвращены налоги, выплаченные за 2019 год.

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