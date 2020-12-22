Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом

У Москвы большая методологическая база и более солидный опыт, отметил премьер-министр

За минувшие сутки в России вылечились 24 тысячи 158 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Прирост новых заболевших составил 28 тысяч 776 случаев. Скончался 561 пациент, сообщили в оперштабе. В России продолжается масштабная вакцинация, расширяется список категорий граждан, которые уже сейчас могут сделать прививку вслед за врачами и учителями.

В Чите полным ходом идет вакцинация медработников. Накануне в регион поступила очередная партия из 600 доз вакцины. Иммунизация занимает считанные минуты.

Необходимость прививки от коронавируса вопросов в этих кабинетах не вызывает. Эти медики работают в "красной" зоне городской клинической больницы Читы. Всего в ковидных стационарах Забайкалья находятся почти полторы тысячи человек. И перейти в разряд пациентов врачам совсем не хочется.

"Я жду эту прививку. После первой волны это было страшно просто: и умирали люди, и болели. И у нас в кабинете, получается, я одна осталась, которая не переболела. Поэтому я так ждала", - сказала сотрудница ГКБ №1 в Чите Лариса Синегузова.

В стране расширяется список категорий населения, которые могут привиться "Спутником V" уже сейчас. В зависимости от региона к врачам, учителям и работникам, занятым в социальной сфере, добавляются работники транспортной отрасли, торговли и сферы услуг. В Москве - еще и сотрудники предприятий промышленности, энергетики и средств массовой информации.

"Сегодня у нас работают 70 прививочных пунктов. При необходимости у нас в резерве стоит еще столько же. Еженедельно продолжается рост госпитализаций. Система здравоохранения справляется с этой нагрузкой, все звенья работают стабильно. Поэтому никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем, но в то же время, считаю, что послабления в этой ситуации невозможны. Поэтому необходимо их строго соблюдать и администрировать", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Спасибо, Сергей Семенович, продолжайте эту работу. И прошу Вас оказывать поддержку и другим субъектам России, консультировать их по всем вопросам, потому что у Москвы большая методологическая база и опыт более солидный", - обратился к мэру премьер-министр России Михаил Мишустин.

По всей стране продолжают наращивать медицинскую инфраструктуру. Ведь прирост заболевших пока не дает повода расслабиться - за минувшие сутки зарегистрировано почти 29 тысяч новых случаев.

В Волгодонске начала работать новая лаборатория ПЦР-диагностики. В поселке Богучаны Красноярского края - медцентр для лечения внебольничной пневмонии. А в Южно-Сахалинске в кратчайшие сроки завершили строительство инфекционного отделения военного госпиталя на 150 мест.

"Есть все кабинеты необходимой диагностики: УЗИ, рентген, есть кабинеты эндоскопии, стоматология. В принципе, данный корпус может лечить не только инфекционные, но и сопутствующие заболевания", - сказала Вероника Касаджикова, начальник управления компании ВСК.

На строительство нового корпуса военным Южно-Сахалинска помог деньгами региональный бюджет. Предприниматели, впрочем, тоже не остаются в стороне. Пандемия сплотила многих неравнодушных россиян. В стране стартовал благотворительный марафон "Бизнес - медикам". В его рамках коммерческие компании передают в дар врачам продукцию, которая им сейчас реально необходима.

В некоторых регионах начались проверки. Россияне пожаловались Владимиру Путину, что не получают положенных бесплатных лекарств от коронавируса и вынуждены покупать препараты за свой счет. А медики рассказали, что обещанных выплат так и не увидели.

"Две недели назад было направлено дополнительно около трех миллиардов рублей на препараты пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома. Важно, чтобы уже в этом году можно было закупить лекарства на январь. Также направим на специальные социальные выплаты медработникам еще свыше 52 миллиардов рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Ваша задача - следить, чтобы и эти средства, и выделенные ранее быстро и вовремя поступали к адресатам", - поручил Мишустин.

Кабмин направит дополнительные средства на целевое обучение студентов-медиков, которые после выпуска пойдут работать в Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова сегодня успокоила россиян: мутации коронавируса, найденные в Великобритании, в нашей стране не обнаружены. На подходе вторая вакцина - "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Во вторник ее получили добровольцы старше 60 лет. Все они чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий нет.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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