В Ереване протестующие установили палатки у здания правительства

Народ требует отставки премьера Армении

На главной площади Еревана, напротив Дома правительства, продолжается акция протеста. Объединенные силы оппозиции требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна.

Именно на него митингующие возлагают ответственность за все социальные и экономические проблемы в стране. Также демонстранты считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России и лидером Азербайджана о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе стало капитуляцией.

На фоне текущей ситуации президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству.

Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только по закону. Также глава кабмина отметил, что главный его приоритет - безопасность страны, а всё происходящее назвал борьбой за власть.

Между тем, демонстранты обещают оставаться на площади в центре города до полной своей победы. И в знак серьёзности своих намерений уже установили несколько палаток, передает "ТВ Центр". О стычках с представителями правопорядка пока не сообщается. Но оппозиционеры выкрикивали лозунги с призывами к отставке премьера.

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