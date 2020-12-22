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В Ереване протестующие установили палатки у здания правительства

18:07
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Народ требует отставки премьера Армении

На главной площади Еревана, напротив Дома правительства, продолжается акция протеста. Объединенные силы оппозиции требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна.
Оппозиция заблокировала центр Еревана с требованием отставки Пашиняна

Именно на него митингующие возлагают ответственность за все социальные и экономические проблемы в стране. Также демонстранты считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России и лидером Азербайджана о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе стало капитуляцией.

На фоне текущей ситуации президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству.

Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только по закону. Также глава кабмина отметил, что главный его приоритет - безопасность страны, а всё происходящее назвал борьбой за власть.

Между тем, демонстранты обещают оставаться на площади в центре города до полной своей победы. И в знак серьёзности своих намерений уже установили несколько палаток, передает "ТВ Центр". О стычках с представителями правопорядка пока не сообщается. Но оппозиционеры выкрикивали  лозунги с призывами к отставке премьера.

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