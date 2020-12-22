"Пинок для отношений двух стран": в России отреагировали на новые санкции США

Москва сожалеет о решении Вашингтона

Очередным враждебным шагом уходящей администрации назвали в Кремле новые санкции США против России. Москва подчеркивает, что подобные действия отдаляют наши государства от нормализации двухсторонних отношений. В санкционном списке - более 40 российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военно-промышленным комплексом.

Чтобы охарактеризовать новые санкции США в отношении российских компаний, пожалуй, лучше всего подойдет один из афоризмов Виктора Степановича Черномырдина, который звучит так: "Никогда такого не было и вот опять".

"Как-то наш МИД подсчитал, что США использовали более 70 пакетов санкций", - отметил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

И большую их часть, кстати, ввели при Дональде Трампе, который, покидая Белый дом, решил не нарушать традиций, введённых еще при Бараке Обаме. Именно при первом чернокожем президенте отношения России и США начали сильно портиться. А его сменщик лишь все усугубил. И продолжает это делать сейчас, подчеркнули в Кремле, комментируя новые санкции.

"Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс вообще выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Вместо этого - новый санкционный список, куда попали в том числе и российские компании. Их перечень появился на сайте Министерства торговли США этим утром. Формально он лишь предлагает американским корпорациям получать особую лицензию на продажу своей продукции указанным предприятиям. Фактически же это полный запрет на американские товары и технологии для тех, кто попал под санкции.

"Правительство США пришло к выводу, что эти компании являются конечными военными пользователями американской продукции. Ведомство признаёт важность задействования партнерских связей с компаниями США по всему миру для противодействия усилиям КНР и России по направлению американских технологий для своих дестабилизирующих военных программ", - сказал министр торговли США Уилбур Росс.

"Понятно, что американские законодатели отчасти не достигают своих поставленных целей и задач. Потому что если бы санкции были эффективны, я не думаю, что США сгенерировали их более 70 пакетов. То есть они ограничились бы двумя, тремя пакетами", - уверен Блохин.

Но они не ограничились. И теперь в новом санкционном списке оказались ещё 40 российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военно-промышленным комплексом. Причем некоторые значатся там даже по несколько раз. Так, дважды записаны Казанский вертолетный завод и компания "Сухой". А корпорация "Иркут" даже трижды. При этом в стоп-листе оказались Каменск-Уральский металлургический завод, научные институты Росатома, предприятия Ростеха. А также самарский ракетно-космический центр "Прогресс" - разработчик и изготовитель ракет "Союз", которые к военным программам не имеют никакого отношения. Зато работают на важнейший космический проект, доставляя на МКС в том числе и американских астронавтов.

"Теперь, получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвётся и придётся вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?" – прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Впрочем, сотрудничеством только с Роскосмосом дело, разумеется, не ограничивается. В некоторых стратегических областях мы давно и плотно работаем с американскими корпорациями, которым новые санкции также могут навредить. Взять, например, металлургическую компанию "Ависма", которая оказалась в "черном списке". Вот уже много лет она крупнейший поставщик титана для аэрокосмической промышленности США. А в развитие предприятия вкладываются американские инвесторы. И это, отнюдь, не единичный пример.

"Американцы, вводя против нас санкции, прекрасно покупают у нас то, что им надо. Ну, например, ракетные двигатели РД-190, на которых летают их ракеты в космос, выводя космические аппараты, спутники. Они покупают у нас ядерное топливо низкообогащенное. 50 процентов американской энергетики работает на российском низкообогащенном уране. 40 процентов любого Boeing - это конструкции, сделанные из российского титана", - заявил военный обозреватель информагентства ТАСС Виктор Литовкин.

Впрочем, к санкциям российские компании уже привыкли. И научились их обходить. Предприятия того же ВПК, например, отказались от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружений. И все работает, невзирая на потуги Вашингтона, который в этот раз внес в санкционный список даже российские государственные ведомства: Минобороны и Службу внешней разведки.

Александр Панюшкин, Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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