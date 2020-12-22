Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций

Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной и напряженной. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

По данным мэра столицы, еще неделю назад в городе было зафиксировано снижение заболеваемости на 12%, но в последние недели опять был замечен рост показателя на 5%, продолжается и рост госпитализаций.

Собянин отметил, что в настоящее время задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них 30% свободно. "Так что система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно", - заверил он (цитата по РИА Новости).

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, подчеркнул Собянин. По его данным, в Москве прививку препаратом "Спутник V" поставили уже 25 тысяч человек.

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