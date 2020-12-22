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В Москве привились от коронавируса уже 25 тысяч человек

16:54
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Записаны на прививку 40 тысяч горожан

Уже 25 тысяч человек привились в Москве от коронавирусной инфекции.
Депутат МГД Картавцева: Москва уверенно движется к масштабной вакцинации жителей

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Пункты вакцинации в Москве работают на полную мощность. Всего на прививку записались уже более 40 тысяч человек.

"Мы развернули достаточно широкую сеть по вакцинации. С понедельника в систему по вакцинации дополнительно внесены такие отрасли, как промышленность, энергетика, транспорт", - отметил Собянин.

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