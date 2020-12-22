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В России обнаружили 1 424 мутации коронавируса

17:35
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Но это обычная ситуация, успокоили в Роспотребнадзоре

В России не обнаружили следы штамма коронавируса, который ранее был найден в Великобритании.
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Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что мутация британского вируса связана со спайковым белком - белком шипов вируса, который отвечает за его присоединение к клеткам восприимчивого организма.

Тем не менее в нашей стране с начала пандемии найдено 1 424 мутации коронавируса, но все они не опасны для здоровья человека. 

"Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку – прим. ред.) и патогенности", - заявила она (цитата по РИА Новости).

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