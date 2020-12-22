Депутат МГД Батышева: В Москве 93% детей-сирот нашли приемные семьи

10 лет назад их было менее 75%

Более 93% московских детей-сирот обрели семью и воспитываются приемными родителями.

Люди, которые решились взять ребенка из детдома, обладают не только большим сердцем, но и недюжинной смелостью, заметила депутат МГД и директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева. Особенно те, кто решил взять на воспитание подростка, с которым найти контакт гораздо сложнее, чем с дошколенком.

Московские власти делают все возможное, чтобы помочь таким родителям и приемным детям. Например, в столице работают школы приемных родителей, куда можно обратиться за советом и помощью. Кроме того, проводится работа над тем, чтобы дети оставались в родных семьях.

"Речь идет о профилактике социального сиротства - необходимо своевременно выявлять неблагополучные семьи, чтобы успеть оказать помощь. Они смогут сохранить семью, дети и родители останутся вместе. Даже после лишения родительских прав есть возможность восстановить социальный статус родителей и вернуть ребенка - главное, чтобы была такая цель", - рассказала Батышева агентству "Москва".

Число детей-сирот, живущих в интернатах, сократилось за 10 лет в 3,3 раза - с 4 371 (в 2010 году) до 1 317 (в 2020 году). На сегодняшний день в приемных семьях воспитываются 93,4% московских детей. 10 лет назад таких детей было менее 75% от общего числа сирот.

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