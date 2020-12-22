Скончался актер Клод Брассер

Ему было 84 года

Французский актер Клод Брассер умер на 85-ом году жизни.

Причина смерти не сообщается, однако известно, что Брассер не был болен коронавирусом, пишет ТАСС.

Актера похоронят на парижском кладбище Пер-Лашез рядом с отцом – французским актером Пьером Брассером.

Клод Брассер снялся в более чем сотне фильмов. Самые известные из них – "Семь смертных грехов", "Барокко", "И слоны бывают неверны". За свою карьеру актер дважды получал премию "Сезар".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"