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Скончался актер Клод Брассер

18:12
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Ему было 84 года

Французский актер Клод Брассер умер на 85-ом году жизни.

Причина смерти не сообщается, однако известно, что Брассер не был болен коронавирусом, пишет ТАСС.

Актера похоронят на парижском кладбище Пер-Лашез рядом с отцом – французским актером Пьером Брассером.

Клод Брассер снялся в более чем сотне фильмов. Самые известные из них – "Семь смертных грехов", "Барокко", "И слоны бывают неверны". За свою карьеру актер дважды получал премию "Сезар".

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