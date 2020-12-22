Минздрав: переболевшим COVID-19 не будут ставить прививку

У них уже есть антитела иммуноглобулина класса G

Россияне, которые переболели новой коронавирусной инфекцией и имеют антитела класса IgG, не подлежат вакцинации.

Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Наличие в крови антител иммуноглобулина класса G к коронавирусу свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19. Пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий момент не вакцинируются", - сказала она (цитата по ТАСС).

В начале декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавируса. Она проходит на добровольной и бесплатной основе. В первую очередь вакцину получат врачи, учителя и социальные работники.

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