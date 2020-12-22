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В Москве обнаружили светскую львицу с разбитой головой

19:36
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Женщина переживала непростой период

В центре Москвы при странных обстоятельствах погибла 46-летняя светская львица Ирина Шафирова.

Тело обнаружили в Ружейном переулке 22 декабря около 13:00. У покойной была очень сильно размозжена голова.

Причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют. По данным источника ТАСС, женщина упала с большой высоты. На месте работают экстренные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.   

По данным телеканала РЕН, у погибшей были проблемы с супругом, бизнесменом Борисом Шафировым. Их семейная драма обернулась разводом, который Ирина очень тяжело переживала.

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