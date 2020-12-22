В Москве обнаружили светскую львицу с разбитой головой

Женщина переживала непростой период

В центре Москвы при странных обстоятельствах погибла 46-летняя светская львица Ирина Шафирова.

Тело обнаружили в Ружейном переулке 22 декабря около 13:00. У покойной была очень сильно размозжена голова.

Причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют. По данным источника ТАСС, женщина упала с большой высоты. На месте работают экстренные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным телеканала РЕН, у погибшей были проблемы с супругом, бизнесменом Борисом Шафировым. Их семейная драма обернулась разводом, который Ирина очень тяжело переживала.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"