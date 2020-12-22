Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президентов

Бывшего главу России не смогут привлечь к административной и уголовной ответственности

Президент России Владимир Путин подписал закон "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, бывшего президента не могут привлечь к административной и уголовной ответственности, а также задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу или личному досмотру.

Лишить экс-президента неприкосновенности можно будет, если Госдума выдвинет против него обвинение в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, а соблюдение порядка выдвижения обвинения подтвердят в Верховном и Конституционном суде. На основании этого окончательное решение примет Совет Федерации.

Ранее во вторник Владимир Путин подписал другой важный закон, разрешающий экс-президентам становиться пожизненными сенаторами.

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