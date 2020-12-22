ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президентов

19:30
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Бывшего главу России не смогут привлечь к административной и уголовной ответственности

Президент России Владимир Путин подписал закон "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". Документ опубликован на сайте правовой информации.

Путин присвоил статус ветеранов ВОВ жителям осажденного Севастополя
Путин подписал закон о запрете второго гражданства для депутатов
Путин разрешил экс-президентам становиться пожизненными сенаторами

Согласно документу, бывшего президента не могут привлечь к административной и уголовной ответственности, а также задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу или личному досмотру.

Лишить экс-президента неприкосновенности можно будет, если Госдума выдвинет против него обвинение в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, а соблюдение порядка выдвижения обвинения подтвердят в Верховном и Конституционном суде. На основании этого окончательное решение примет Совет Федерации.

Ранее во вторник Владимир Путин подписал другой важный закон, разрешающий экс-президентам становиться пожизненными сенаторами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин в Кремле
Владимир Путин в Кремле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.