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Елена Перминова станет мамой в четвертый раз

20:06
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Модель пока не знает пол ребенка

34-летняя модель Елена Перминова и 61-летний бизнесмен Александр Лебедев ждут четвертого ребенка.

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Во вторник модель опубликовала в своем инстаграме фотографии в обтягивающем боди с розовым бантом, показав подписчикам округлившийся живот.

"Ребят, тут такое дело…", - коротко подписала снимки Перминова. В комментариях к посту она сообщила, что пока не знает пол будущего ребенка.

Перминова и Лебедев вместе уже 15 лет, они воспитывают троих детей: дочь Арину и сыновей - Никиту и Егора. Официально пара не состоит в браке.

Для Лебедева малыш станет пятым ребенком. От бывшей супруги Натальи у него есть взрослый сын Евгений.

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