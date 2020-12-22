Елена Перминова станет мамой в четвертый раз

Модель пока не знает пол ребенка

34-летняя модель Елена Перминова и 61-летний бизнесмен Александр Лебедев ждут четвертого ребенка.

Во вторник модель опубликовала в своем инстаграме фотографии в обтягивающем боди с розовым бантом, показав подписчикам округлившийся живот.

"Ребят, тут такое дело…", - коротко подписала снимки Перминова. В комментариях к посту она сообщила, что пока не знает пол будущего ребенка.

Перминова и Лебедев вместе уже 15 лет, они воспитывают троих детей: дочь Арину и сыновей - Никиту и Егора. Официально пара не состоит в браке.

Для Лебедева малыш станет пятым ребенком. От бывшей супруги Натальи у него есть взрослый сын Евгений.

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